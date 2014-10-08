Боевики Мозгового получили приказ игнорировать прекращение огня - Тымчук

Об этом сообщил координатор группы Информационное Сопротивление Дмитрий Тымчук.

В частности, после начала «режима прекращения огня», действующего с 18.00 вчерашнего дня, зафиксировано порядка 10 обстрелов.

"В Луганской области после 18.00 7 октября и до 09.00 8 октября зафиксировано 9 обстрелов (6 – в районе н.п.Трехизбенка, 3 – н.п.Счастье). Обстрелы проводились с 20.30 7 октября до 02.00 ночи 8 октября из минометов и стрелкового оружия", - пишет Тымчук.

Читайте такжеЗа сутки погибли трое жителей Луганщины - МоскальПо его данным, террористические группы, подчиненные А.Мозговому, получили указание игнорировать «режим прекращения огня» и продолжать наносить огневые удары по позициям украинских войск и гражданским объектам.

"В Донецкой области с вчерашнего вечера террористами был проведен 1 обстрел - в 5.00 8 октября зафиксирован артиллерийский обстрел позиций украинских войск в районе н.п.Красногоровка. В районе н.п.Дебальцево обстрелы прекратились с опозданием – с 19.00 вчерашнего вечера", - сообщает Тымчук.