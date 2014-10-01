Россия скапливает войска в Крыму и готовит вторжение в Украину - Джемилев

Об этом народный депутат, бывший лидер Меджлиса крымско-татарского народа, заявил во время дебатов по Украине на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы.

"На территории Крыма наблюдается огромное скопление военных сил России и открыто ведутся разговоры о скором начале военных действий против Украины с территории Крыма", - сказал он.

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По его словам, Существует угроза, что с началом военных действий в первую очередь начнут уничтожать пятую колонну в самом Крыму, то есть крымских татар, которые не признают законность присоединения Крыма к России.

"Это не что иное, как угроза повторной депортации и геноцида крымскотатарского народа", - добавил Джемилев.

Политик надеется, что мировая общественность примет меры для прекращения таких действий.

"Мы выражаем надежду, что мировая общественность и Совет Европы примут необходимые меры, чтобы остановить эти преступления и освободить территорию Крыма от незаконной оккупации", - подчеркнул он.