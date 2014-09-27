Лавров ничего не слышал о притеснениях крымских татар и угрозах депортации

Об этом он сказал в пятницу журналистам, передает РИА Новости.

"Что касается положения крымских татар, то они граждане Российской Федерации и подлежат обхождению, как любой другой гражданин РФ. Я не слышал о каких-то серьезных проблемах. Никаких депортаций никто не планирует, и в голове ни у кого нет", — сказал министр.

Напомним, в МИД Украины назвали положение татар в оккупированном Крыму "второй депортацией".

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В то же время глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на первой Международной конференции по вопросам коренных народов в Нью-Йорке призвал ООН создать специальную миссию по Крыму, определив правовые и другие механизмы ее постоянного присутствия на полуострове.

Ранее псевдопрокурор Крыма Наталья Поклонская заявила, что будет депортировать тех, кто не признает аннексию Крыма Россией.