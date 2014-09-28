Балута призвал Турчинова распустить Харьковский облсовет (документ)

Глава Харьковской областной государственной администрации Игорь Балута просит распустить Харьковский областной совет. Соответствующее представление губернатор направил председателю ВР Александру Турчинову.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"В связи с саботажем принятия Программ, направленных на повышение обороноспособности региона и защиту граждан от возможной агрессии, мною направляется представление в адрес Председателя Верховной Рады о необходимости досрочного прекращения полномочий Харьковского областного совета", - написал он.