Балута призвал Турчинова распустить Харьковский облсовет (документ)
01:34, 28 сентября 2014Политика
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Губернатор Харьковщины направил представление на имя председателя ВР о досрочном роспуске Харьковского облсовета.
Фото: Игорь Балута / facebook.com
Глава Харьковской областной государственной администрации Игорь Балута просит распустить Харьковский областной совет. Соответствующее представление губернатор направил председателю ВР Александру Турчинову.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
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"В связи с саботажем принятия Программ, направленных на повышение обороноспособности региона и защиту граждан от возможной агрессии, мною направляется представление в адрес Председателя Верховной Рады о необходимости досрочного прекращения полномочий Харьковского областного совета", - написал он.
Фото: Игорь Балута / facebook.com
Фото: Игорь Балута / facebook.com
Фото: Игорь Балута / facebook.com
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