​Украина завершила все процедуры для запуска Соглашения об ассоциации 1 ноября

Об этом собственному корреспонденту УНИАН сообщили в представительстве Украины при ЕС.

Ожидается, что 29 сентября генеральный секретариат Совета ЕС формально подтвердит принятие на хранение ратификационной грамоты Украины. "Таким образом будут завершены все процедуры, необходимые для начала временного применения Соглашения об ассоциации 1 ноября этого года", - отметили в представительстве.

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О передаче ратификационной грамоты в генеральный секретариат Совета Евросоюза ранее написал президент Петр Порошенко на своей странице в "Твиттере".

"Украина передала в Генеральный секретариат Совета ЕС ратификационную грамоту относительно Соглашения об ассоциации. Всех поздравляю!", - написал президент.

Україна передала до Генерального секретаріату Ради ЄС ратифікаційну грамоту щодо Угоди про асоціацію. Всіх вітаю! pic.twitter.com/RkDBbed6yl — Петро Порошенко (@poroshenko) 26 сентября 2014

Как сообщал УНИАН, Украина и Евросоюз подписали политическую часть Соглашения об ассоциации 21 марта, отложив подписание его экономической части, которая включает положение о создании зоны свободной торговли, до избрания нового президента Украины.

После избрания президентом Украины Петр Порошенко подписал Соглашение об ассоциации с ЕС в полном объеме 27 июня. 16 сентября Верховная Рада синхронно с Европарламентом ратифицировала Соглашение об ассоциации, включая создание зоны свободной торговли. Чтобы Соглашение обрело полную правовую силу, его должны ратифицировать все 28 стран-членов ЕС.