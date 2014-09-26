​ЕК подтвердила получение письма Путина о пересмотре Соглашения об ассоциации

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Брюсселе сообщила представитель ЕК Пиа Аренкильде Хансен.

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Вместе в тем, в ЕК отмечают, что не намерены изменять настоящий документ, который является двусторонним. "Я могу подтвердить, что президент Баррозу получил письмо от президента Путина, и решит, как лучше ответить", - сказала она, добавив, что сегодня президент ЕК находится в Канаде и занимается другими делами.

Между тем Пиа Аренкильде Хансен отметила, что президент ЕК уже имел возможность говорить с Путиным 15 сентября. "Относительно письма и вопроса временного применения зоны углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и ЕС в контексте Соглашения об ассоциации, которое было ратифицировано Европейским парламентом, ситуация следующая: мы работаем с Украиной над имплементацией Соглашения об ассоциации, которое является для нас планом для проведения реформ и модернизации страны", - сказала она.

Также представитель ЕК напомнила и о договоренностях, достигнутых в рамках трехсторонних переговоров 12 сентября, согласно которым применениеСоглашения в части зоны свободной торговли было отложено. "В связи с этим Россия и Украина подтвердили, что будут продолжать применять преференциальное соглашение между Россией и Украиной, и это было подтверждено президентом Путиным по телефону Баррозу 15 сентября", - отметила Пиа Аренкильде Хансен.

Она отметила, что эта отсрочка, которая должна еще быть согласована странами-членами, будет использована для трехсторонних консультаций для решения проблемных вопросов, которые есть у России. "Но это Соглашение – это двустороннее соглашение, и любые изменения должны быть предложены сторонами документа и согласованы. А поэтому, если будут какие-либо изменения в будущем, они должны быть согласованы между Украиной и ЕС. Относительно ЕС, мы не ищем изменений, относительно Украины – она свободна и суверенна, чтобы сделать выбор в соответствии с ее интересами", - заявила представитель ЕК.