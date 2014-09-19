В Краматорске СБУ задержала шпиона, работавшего на разведку РФ

Задержанный передавал информацию представителю разведывательной организации иностранного государства - офицеру ГРУ Генштаба вооруженных сил Российской Федерации по кличке «Макс».

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Как сообщается на сайте СБУ, гражданин Украины «Я», 1972 г.р., собирал сведения о численности личного состава, виде и количестве вооружения и военной техники подразделений ВС Украины. Шпион также отслеживал полеты украинских военных самолетов и сообщал о них своему куратору.

СБУ начала уголовное производство по ч. 1 ст.112 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).

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