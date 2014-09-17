СБУ задержала главаря диверсантов, который выполнял задания "Стрелка"

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

«15 сентября с.г. контрразведкой СБУ задержан гражданин Украины «К» - главарь диверсионной группы «ДНР» по кличке «Сеня», который вместе с сообщниками совершал террористические акты в Донецкой области», - говорится в сообщении.

По данным СБУ, «установлено, что группа «Сени» состояла из 6 злоумышленников-диверсантов и входила в незаконное военизированное формирование, возглавляемое боевиком с позывным «Рысь». Задания и подробные инструкции по совершению террористических актов группа получала непосредственно от «Стрелка» - Игоря Гиркина, которому отчитывались о совершенных преступлениях лично».

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На счету банды - вооруженные нападения на колонны украинской техники, блокпосты сил АТО, подрыв мостов, диверсии в мирных кварталах городов, сообщили в пресс-центре.

По свидетельствам местных жителей, «Сеня» - в прошлом сотрудник областной ГАИ, «со знанием дела», используя опыт работы и связи в правоохранительных органах, собирал сведения о размещении стратегических объектов области, непосредственно подбирал и готовил «пополнение» в своей банды из числа местного криминалитета.

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Сейчас продолжаются неотложные следственные действия, отметили в СБУ.