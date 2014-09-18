Путин надолго отбил у украинцев желание называть россиян братским народом - Коморовский

Президент России Владимир Путин своей агрессивной политикой против Украины надолго отбил у украинцев желание называть россиян братским народом, что очень вредно для национальных интересов РФ.

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, такое мнение высказал президент Польши Бронислав Коморовский в эфире TOK FM.

”Россия сделала огромную ошибку с точки зрения собственных интересов, потому что вырыла яму, наполненную в дополнение кровью, неблагосклонности, ненависти и ощущения нанесенной несправедливости. Ни один украинец уже долго-долго не будет воспринимать, что какой-то россиянин может иметь право сказать о братском народе”, - сказал он.

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Коморовский положительно оценил деятельность президента Украины Петра Порошенко в условиях военной агрессии России, заметив, что ”война не стала полным успехом Путина”.

Глава Польши сказал, что украинской власти удалось не допустить дестабилизации ситуации в Харькове и Одессе, а в некоторых ситуациях Украина ”показала зубы” агрессорам.

”Это ценится в политике”, - заметил он.