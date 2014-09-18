Путин заявил, что за два дня может захватить Ригу, Вильнюс, Таллин, Варшаву или Бухарест - СМИ

Президент Украины Петр Порошенко рассказал действующему председателю Еврокомиссии Жозе Мануэлю Баррозу о том, что Владимир Путин грозился "взять за два дня" Варшаву и другие европейские столицы, пишет в четверг, 18 сентября, немецкое издание Süddeutsche Zeitung, передает Deutsche Welle.

О таком разговоре с российским лидером Порошенко рассказал Баррозу во время встречи в Киеве в пятницу, 12 сентября, пишет SZ со ссылкой на краткий протокол разговора глав украинского государства и Еврокомиссии от Службы иностранных дел ЕС, который есть в распоряжении редакции.

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По данным SZ, украинский президент якобы сослался на слова Путина о том, что тот, "если бы захотел, то российские войска за два дня могли бы быть не только в Киеве, но и в Риге, Вильнюсе, Таллинне, Варшаве или Бухаресте".

Как отмечается в кратком изложении содержания разговора президентов Украины и Еврокомиссии, Порошенко вспомнил слова Путина, чтобы дать Баррозу понять, насколько эмоционально лидер РФ реагирует на влияние Евросоюза в странах-соседях России.

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По словам Порошенко, российский президент также сообщил ему о возможности своего влияния на некоторые страны ЕС благодаря двусторонним контактам. Это влияние, пояснил Порошенко, Путин якобы может использовать с тем, чтобы заблокировать нежелательные для России решения Европейского Совета.

К этому времени Путин публично не высказывал угроз военного насилия странам-членам НАТО или Евросоюза, напоминает газета. Однако известно, что в разговоре с Баррозу в конце августа Путин пригрозил тем, что при существующем желании может "занять Киев в течение двух недель".