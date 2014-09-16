Иван Руснак назначен первым заместителем министра обороны

Кабинет министров Украины назначил Ивана Руснака первым заместителем министра обороны.

Соответствующее распоряжение от 10 сентября 2014 г. №844-р опубликовано на Правительственном портале.

Распоряжением №843-р правительство освободило его от должности заместителя министра обороны.

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Как сообщал УНИАН, 3 сентября, правительство освободило Богдана Буцу от должности первого заместителя министра обороны.

В начале июня и.о. заместителя главы Администрации президента, народный депутат от «Батькивщины» Андрей Сенченко обвинил Буцу в блокировании материально-технического обеспечения армии.

25 июня Кабмин отстранил Буцу от исполнения полномочий в должности первого заместителя министра обороны Украины до завершения служебного расследования.