Иван Руснак назначен первым заместителем министра обороны
Ранее правительство освободило от этой должности Богдана Буцу.
Кабинет министров Украины назначил Ивана Руснака первым заместителем министра обороны.
Соответствующее распоряжение от 10 сентября 2014 г. №844-р опубликовано на Правительственном портале.
Распоряжением №843-р правительство освободило его от должности заместителя министра обороны.
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Как сообщал УНИАН, 3 сентября, правительство освободило Богдана Буцу от должности первого заместителя министра обороны.
В начале июня и.о. заместителя главы Администрации президента, народный депутат от «Батькивщины» Андрей Сенченко обвинил Буцу в блокировании материально-технического обеспечения армии.
25 июня Кабмин отстранил Буцу от исполнения полномочий в должности первого заместителя министра обороны Украины до завершения служебного расследования.