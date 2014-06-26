Кабмин отстранил первого заместителя министра обороны

Соответствующее распоряжение “Об отстранении Буцы Б. Э. от выполнения полномочий по должности первого заместителя Министра обороны Украины” № 603-р от 25червня опубликовано на Правительственном портале.

Читайте такжеКошулинский призвал Яценюка отменить ввозную пошлину на военную амуницию"Отстранить Буцу Богдана Эмманоиловича от выполнения полномочий по должности первого заместителя Министра обороны Украины до завершения служебного расследования", - говорится в документе.

Справка УНИАН. В начале июня и.о. заместитель главы Администрации президента, народный депутат от "Батькивщины" Андрей Сенченко обвинил Богдана Буцу в блокировании материально-технического обеспечения армии.