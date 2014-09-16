ДНР отвергает предложение Порошенко о статусе Донбасса
09:25, 16 сентября 2014Политика
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Власти террористической группировки "Донецкая народная республика" не считают актуальным для себя проект предложенного президентом Украины Петром Порошенко закона об особом статусе отдельных районов Донбасса.
REUTERS
"Это законопроект для Украины. Для "Донецкой народной республики" законы создает наш собственный парламент", — заявил РИА Новости первый вице-премьер ДНР Андрей Пургин.
"Возможно, это будет точка соприкосновения для будущих переговоров, но не более того", — добавил он.
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Напомним, вчера президент Порошенко предложил Донбассу на три года ввести особый порядок самоуправления, а также амнистию для всех боевиков.
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