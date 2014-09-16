ДНР отвергает предложение Порошенко о статусе Донбасса

"Это законопроект для Украины. Для "Донецкой народной республики" законы создает наш собственный парламент", — заявил РИА Новости первый вице-премьер ДНР Андрей Пургин.

"Возможно, это будет точка соприкосновения для будущих переговоров, но не более того", — добавил он.

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Напомним, вчера президент Порошенко предложил Донбассу на три года ввести особый порядок самоуправления, а также амнистию для всех боевиков.