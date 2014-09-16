Украина готовит иски против Росии в международные суды - Климкин

Об этом в эфире программы "Свобода слова" заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщают Факты.

"Будьте уверены, что будет не один и не два иски в международные суды, которые касаются и Крыма, и Донбасса, и ряда других вопросов", - отметил Климкин.

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"Для того, чтобы эти иски были эффективны и успешны, нам нужна очень подробная доказательная база и прохождение досудебного процесса. Мы научились на не очень удачном опыте некоторых стран, например Грузии, которая проиграла некоторые иски именно из-за недостаточной подготовки. Мы эти ошибки учли", - резюмировал Климкин.