Украина готовит иски против Росии в международные суды - Климкин
02:22, 16 сентября 2014Политика
0
Украина готовит иски в международные суды против России относительно Крыма и Донбасса.
Украина готовит иски против Росии в международные суды / Фото: УНИАН
Об этом в эфире программы "Свобода слова" заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщают Факты.
"Будьте уверены, что будет не один и не два иски в международные суды, которые касаются и Крыма, и Донбасса, и ряда других вопросов", - отметил Климкин.
Читайте такжеИски Украины в международные суды на действия России бесперспективны - эксперт
"Для того, чтобы эти иски были эффективны и успешны, нам нужна очень подробная доказательная база и прохождение досудебного процесса. Мы научились на не очень удачном опыте некоторых стран, например Грузии, которая проиграла некоторые иски именно из-за недостаточной подготовки. Мы эти ошибки учли", - резюмировал Климкин.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter