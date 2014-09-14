В Мариуполе продолжаются работы по сооружению блокпостов

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Мариупольского городского совета.

В сообщении отмечается, что 13 сентября под руководством городского головы Юрия Хотлубея прошло заседание Штаба территориальной обороны Мариуполя, где и были рассмотрены ряд вопросов по обороне города.

В работе заседания приняли участие руководители Штаба АТО в городе Мариуполе, областного и городского военкоматов, УВД, представители прокуратуры, СБУ, предприятий города, отвечающие за мобилизационно-оборонную работу, председатели районных администраций и поселковые головы, общественные и волонтерские организации, а так же руководители управлений городского совета. Читайте такжеВ Мариуполе все техногенно опасные объекты находятся под усиленной охраной

Ответственные за секторы обороны председатели райадминистраций и руководители управлений доложили, что все работы выполняются согласно задачам, поставленным инженерами штаба АТО. За прошедшие сутки в работах по укреплению границ города по всем направлениям было задействовано 22 единицы техники, и заявки военных в настоящее время полностью удовлетворяются. Взята в работу команда военных по сооружению внутреннего периметра блокпостов, определено их количество и локализация, закреплены ответственные за обустройство.

Для сооружения мэром Хотлубеем дано поручение разбирать недостроенные бесхозные объекты. В сообщении также отмечено, что силовые структуры города обеспечат возведенные блокпосты вооруженной охраной.