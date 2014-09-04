Подготовка Мариуполя сосредотачивается на противотанковой борьбе - Гелетей

Координировать действия всех государственных органов, как военных, так и гражданских, направили опытного высшего офицера Вооруженных Сил Украины.

Об этом в соцсетях сообщает министр обороны Валерий Гелетей.

"В квадрат передислоцированы дополнительные подразделения Вооруженных Сил Украины. Инженерными частями ведется обустройство фортификационных укреплений. Доставлены значительные объемы оружия и вооружения", - пишет министр.

Проводится мобилизация жителей Мариуполя в подразделения территориальной обороны. Для подготовки добровольцев в город направлены инструкторы специальных подразделений Минобороны. Основное внимание подготовки сосредоточена на противотанковой борьбе и тактике действий подразделений в обороне города. Учитывая возможную высадку российского морского десанта, употребляется ряд мероприятий по организации береговой обороны.

Те кто готовы приобщиться к обороне Мариуполя, могут звонить на горячую линию Минобороны (044)223-23-61 или военных комиссариатов города. Аналогичные мероприятия начаты и в других приграничных регионах и столице Украины.