Восьмой день перемирия на Донбассе: боевики обстреливают позиции сил АТО из минометов, танков и "Градов"

Вблизи Ясиноватой и Авдеевки идет бой. Боевики применяют тяжелую артиллерию и танки, говорится в сюжете ТСН.19:30.

Украинские военные защищаются на атакованных врагом блокпостах.

Добраться до Авдеевки сейчас очень непросто. Террористы взорвали мосты, обломки и железнодорожные вагоны заблокировали движение на трассах.

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Сама Авдеевка контролируется сепаратистами. Блокпосты вокруг города обустроены боевиками.

Сложная сейчас ситуация под Майорском. Там украинский блокпост обстреливается из тяжелой артиллерии и минометов. Однако чаще попадают не в военный объект, а в дома, расположенные неподалеку.

Недалеко от города украинская разведгруппа попала в засаду. По меньшей мере двое бойцов тяжело ранены.

Самая сложная ситуация сейчас у бойцов 11-го батальона "Киевская Русь". Они находятся под Дебальцево в плотном огневом контакте с врагом.

"Продолжаются удары "Градом" по Дебальцево. Обстреливаются из минометов наши блокпосты. Была попытка штурма одного из наших блокпостов. Одна, вторая попытки были отбиты. Вчера стреляли, позавчера стреляли, сегодня стреляли", - рассказал один из военных.

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В самом Дебальцево, который контролируют украинские войска, в незачищенной от боевиков северной части на автомобилях передвигаются мобильные группы террористов. Они обстреливают из минометов город, тогда как тамошние жители считают, что это делает Национальная гвардия.

Они убеждены, что снаряды прилетают с тех сторон, где находятся украинские войска.

Под огнем врага также находится Попасная. Традиционно уже ракеты прилетают не только на блокпосты, но и в жилые дома.

Как уже сообщалось, накануне боевики обстрелами уничтожили завод, элеватор и жилые дома в Попасной.