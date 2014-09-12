Боевики обстрелами уничтожили завод, элеватор и жилые дома в Попасной

Оттуда украинских военных постоянно обстреливают, несмотря на провозглашенное обеими сторонами конфликта перемирие, говорится в сюжете ТСН.

В четверг прямым попаданиям боевики уничтожили элеватор и гипсовый завод.

"Практически каждый день 10-15 снарядов прилетают от них. Сейчас горит частный сектор", - рассказал городской голова Попасной Юрий Онищук.

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Очевидцы отмечают, что ракеты со стороны Первомайска прилетают хаотично. Одна падает недалеко от передового поста, другая попадает в жилой дом далеко от позиций военных.

"Перемирие в одностороннем порядке", - констатирует один из солдат Андрей Гнепьюк, который добровольцем пошел в 4-й батальон защищать страну.