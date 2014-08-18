Боевики впервые применили на Донбассе РСЗО "Ураган" с кассетными боеприпасами - эксперт (фото)

Об этом написал руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.Читайте такжеВ штабе АТО предполагают, что позиции силовиков в Новокатериновке могли обстрелять из РСЗО "Ураган"

"Как мы отмечали в утренней сводке, в зоне АТО противник использовал РСЗО БМ-27 «Ураган» (калибр 220 мм, тогда как у «Града» - 122 мм). Впервые информацию о применении противником «Ураганов» группа «Информационное Сопротивление» получила на прошлой неделе, однако тогда мы не смогли ее подтвердить. Сейчас эти данные полностью подтверждаются", - написал Тымчук.

Эксперт подчеркивает, что против украинских подразделений во время обстрела из «Ураганов» боевики применяют кассетные боеприпасы.