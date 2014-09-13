Порошенко выступит на сессии Генассамблеи ООН

Об этом сообщили в пресс-службе ООН

Открытие 69-я сессии Генассамблеи ООН состоится 16 сентября, ежегодные общие обсуждения пройдут с 24 сентября по 1 октября.

"Согласно предварительному списку выступающих, на 25 сентября в первую половину дня запланированы выступления президентов Ирана, Словакии, Украины, Египта, Хорватии, Швеции и Италии",– говорится в сообщении организации.

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В то же время в ООН отметили, что делегация России будет представлена на уровне министра иностранных дел (Сергей Лавров – ред.), чье выступление запланировано на первую половину дня 29 сентября.