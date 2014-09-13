На Волыни планируют изготавливать "народные" каски для бойцов АТО
03:17, 13 сентября 2014Политика
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Активисты Самообороны из Волыни не остановились на изготовлении "народного" бронежилета, - они хотят выпускать каски, чтобы защищать головы бойцов в боевых условиях от пуль и осколков.
На Волыни планируют изготавливать "народные" каски для бойцов АТО / vikna.if.ua
Несколько пробных вариантов они уже сделали, однако они хотят наладить серийное производство, передает ТСН со ссылкой на Волынскую правду.
Также они хотят, чтобы каска тоже была "народной" и имела разумную цену в 100-150 евро.
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Уже есть человек, который готов вложить деньги в производство касок.
Например, чтобы изготовить одну каску, нужно три квадратных метра кевлара. Для серийного производства касок необходимо 2-3 километра кевлара.
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