На Волыни планируют изготавливать "народные" каски для бойцов АТО

Несколько пробных вариантов они уже сделали, однако они хотят наладить серийное производство, передает ТСН со ссылкой на Волынскую правду.

Также они хотят, чтобы каска тоже была "народной" и имела разумную цену в 100-150 евро.

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Уже есть человек, который готов вложить деньги в производство касок.

Например, чтобы изготовить одну каску, нужно три квадратных метра кевлара. Для серийного производства касок необходимо 2-3 километра кевлара.