Кабмин заблокировал назначение чиновника времен Януковича, которого предлагал Гелетей

Об этом сообщают источники ZN.ua в Кабмине.

Согласно информации собеседников издания, в рамках заседания был утвержден первый заместитель министра обороны. Им стал Иван Руснак, ранее уже занимавший пост одного из заместителей министра. При этом с назначением кандидатуры на пост заместителя главы Минобороны по вопросам реализации избыточного имущества, контроля за землей и международного военного сотрудничества возникли проблемы.

По информации издания, министром обороны Валерием Гелетеем на данный пост был предложен Владимир Омельянчук, который во времена правления изгнанного президента Виктора Януковича занимал должность руководителя аппарата Минобороны при бывшем министре Михаиле Ежеле.

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По данным издания, руководство Кабмина решительно заблокировало утверждение Омельянчука, заявив, что "это и есть представитель той преступной власти, которая системно разворовывала имущество Минобороны". Таким образом, вопрос рассмотрения кандидатуры Омельянчука был снят с повестки дня.

Отметим, выдвижения кандидатов на высшие посты в Министерстве обороны предварительно согласовываются с Верховным главнокомандующим, президентом Украины.