Яценюк выступает за срочную модернизацию Минобороны

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявил во время заседания правительства, которое проходит с участием президента и председателя Верховной Рады.

Читайте такжеКабмин поручил Минобороны незамедлительно подписать договоры на поставку вооружения в зону АТО

«Военная организация Украины - это постсоветское Министерство обороны. Без радикальных изменений в системе туда можно еще десятки миллиардов направить и толку не будет. Поэтому первый вопрос - модернизация военной организации Украины», - сказал Яценюк.