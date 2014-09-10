Яценюк выступает за срочную модернизацию Минобороны
10:44, 10 сентября 2014Политика
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Премьер-министр Украины Арсений Яценюк выступил за срочную модернизацию Министерства обороны Украины, как ключевого звена военной организации государства.
Премьер высутил за модернизацию Минобороны / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявил во время заседания правительства, которое проходит с участием президента и председателя Верховной Рады.
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«Военная организация Украины - это постсоветское Министерство обороны. Без радикальных изменений в системе туда можно еще десятки миллиардов направить и толку не будет. Поэтому первый вопрос - модернизация военной организации Украины», - сказал Яценюк.
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