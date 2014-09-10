Яценюк выступает за срочную модернизацию Минобороны

10:44, 10 сентября 2014
Политика
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Премьер-министр Украины Арсений Яценюк выступил за срочную модернизацию Министерства обороны Украины, как ключевого звена военной организации государства.

УНІАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявил во время заседания правительства, которое проходит с участием президента и председателя Верховной Рады.

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«Военная организация Украины - это постсоветское Министерство обороны. Без радикальных изменений в системе туда можно еще десятки миллиардов направить и толку не будет. Поэтому первый вопрос - модернизация военной организации Украины», - сказал Яценюк.

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