ГПУ открыла дело на экс-руководителей Минобороны и Генштаба армии из-за служебной халатности

Об этом сообщил начальник Главного управления ГПУ Петр Визнюк, проинформировали УНИАН в пресс-службе Генпрокуратуры, отвечая на вопросы журналистов Центральной телерадиостудии Министерства обороны Украины.

Визнюк отметил, что решения, которые принимались бывшими министрами обороны Украины, среди которых Павел Лебедев, Дмитрий Саламатин, Анатолий Гриценко и другие, а также начальниками Генерального штаба, стали объектом пристального внимания Главного управления надзора за соблюдением законов в военной сфере, поскольку привели Вооруженные силы Украины к состоянию ненадлежащей боевой готовности.

«Действия каждого министра обороны, каждого начальника Генштаба будут исследоваться на предмет того, какие управленческие решения они выносили относительно реформирования, сокращения, передислокации Вооруженных сил. Кроме того, будет уделено внимание закупке вооружения, военной техники, а также тому, сколько бюджетных средств потрачено и на что они пошли. По всем этим вопросам расследуются много эпизодов, ведь мы привлекли к этому серьезных экспертов своего дела, группы специалистов военной инспекции и государственно-финансовой инспекции», - сообщил Визнюк. Читайте такжеПри Ющенко Минобороны незаконно продавало военное имущество — Махницкий

По убеждению начальника Главного управления, именно поэтому сейчас наблюдаются значительные трудности во время мобилизации, отсутствие подготовки военнослужащих и нормального обеспечения армии всем необходимым. Так, система аутсорсинга (в данном случае передача от Министерства обороны услуг по снабжению сторонним исполнителям на условиях субподряда) себя полностью дискредитировала. Поэтому Главным управлением надзора за соблюдением законов в военной сфере ГПУ открыто уголовное производство относительно того, что Министерство обороны Украины по указанию бывшего министра обороны Михаила Ежеля возместило по фиктивным соглашениям 40 млн. грн бизнесменам на коммунальные потребности, то есть коммерческие структуры пользовались водой, электроэнергией, помещениями Вооруженных сил Украины, и еще получали за это компенсацию. Таким образом, указанная сумма им была просто «подарена», добавил Визнюк.

Кроме того, по его словам, такая ситуация сложилась не только в Вооруженных силах Украины, но и в военной прокуратуре: ее сознательно уничтожали и вообще хотели ликвидировать, а нынешний опыт показывает, что органам прокуратуры необходимо иметь специализированную военную прокуратуру.