Некоторым районам на Донбассе временно предоставят особый статус - Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на расширенном заседании правительства.

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Также Порошенко заявил, что не отрицает, что в ближайшее время придется создать особый режим пребывания граждан в зонах, прилегающих к зоне АТО.