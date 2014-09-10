Некоторым районам на Донбассе временно предоставят особый статус - Порошенко
11:16, 10 сентября 2014Политика
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Законопроект об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей на следующей неделе будет внесен в Верховную Раду.
Фото: УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на расширенном заседании правительства.
Читайте такжеПодписание минского протокола не свидетельствует о легитимизации "ЛНР" и "ДНР""Закон Украины о временном самоуправлении в отдельных районах Донецкой и Луганской областей предусматривает четко статус этих регионов в составе Украины. На следующей неделе этот проект будет внесен в Верховную Раду Украины", - отметил он.
Также Порошенко заявил, что не отрицает, что в ближайшее время придется создать особый режим пребывания граждан в зонах, прилегающих к зоне АТО.
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