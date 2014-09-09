Возле места катастрофы Boeing-777 был замечен "Бук" российских военных (добавлено фото)
Телеканал BBC утверждает, что очевидцы видели неподалеку от места крушения малазийского лайнера в Донецкой области в июле комплекс «Бук» под управлением российских военных.
Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», на ВВС утверждают, что трое местных жителей независимо друг от друга рассказали репортерам примерно одинаковую историю. Один из них видел комплекс «Бук» в Снежном неподалеку от места, где был сбит самолет.
По словам собеседника телеканала, экипаж комплекса говорил с характерным русским акцентом и был одет в форму, которую не используют ни террористы, ни украинские военные. Второй очевидец заполнил, что офицер, который ехал в джипе сопровождения «Бука», также говорил на чистом русском языке.
Читайте такжеЯценюк заявляет, что малайзийский Боинг-777 был сбит людьми, которые тренировались в России Сюжет ВВС вышел в эфир накануне публикации первого официального доклада о катастрофе. Власти Нидерландов, которые возглавляют международное расследование, подчеркнули, что документ будет содержать только фактическую информацию. Москва пока официально не комментировала результаты журналистского расследования BBC.
Журналисты сопоставили кадры "Бука" с видео, снятого в России 23 июня Paris Match, и "Бука" в Донецке в 9 утра 17-го июля. Кроме того, на номерных знаках техники с видео, есть код 50, что подтверждает принадлежность к Московскому военному округу.
Как сообщал УНИАН, по данным украинских властей, которые подтверждает американская разведка, самолет «Малазийских авиалиний», на борту которого находились 298 человек, был сбит боевиками 17 июля в Донецкой области с помощью доставленной из России системы "Бук".
Боевики длительное время усложняли доступ международных экспертов к месту крушения «Боинга». Ряд обозревателей объясняли это их желанием скрыть доказательства своей причастности к преступлению.
Нидерландская администрация по вопросам безопасности (Dutch Safety Board) планирует сегодня, 9 сентября, обнародовать предварительный рапорт по результатам расследования крушения авиалайнера. Рапорт будет опубликован на веб-сайте ведомства и будет содержать информацию, которую удалось собрать с момента крушения работникам DSB. При этом расследование причин крушения будет продолжено и окончательный рапорт планируется опубликовать до года с момента крушения.