Сегодня опубликуют отчет о причинах катастрофы Boeing-777

Голландские эксперты планируют опубликовать первый отчет о причинах катастрофы самолета рейса MH17 авиакомпании «Малайзийские авиалинии» в небе над восточной Украиной, передает Радио Свобода.

Поиски доказательств были затруднены из-за ведения боевых действий в районе катастрофы. Для составления отчета голландские специалисты использовали информацию с «черных ящиков» «Боинга-777», переговоры авиадиспетчеров, спутниковые снимки и фотографии с места падения самолета.

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Отчет не является окончательным, но он будет первым официальным документом, который содержит выводы о причинах трагедии. Полный отчет будет обнародован в течении года.

Правительство Украины и несколько западных лидеров называют убедительными доказательства, что самолет с противовоздушной системы «Бук» сбили пророссийские боевики. Россия отрицает поставки оружия боевикам.

В результате трагедии, произошедшей 17 июля, погибли 298 человек, находившихся на борту, большинство жертв были гражданами Нидерландов.