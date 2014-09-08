В Мариуполе эвакуация желающих проходит только по предварительной записи

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Мариупольского городского совета.

В связи с обострением ситуации в районе Мариуполя на «горячие» телефонные линии социальных служб поступают звонки от жителей и гостей города, которые хотят выехать из Мариуполя. Читайте такжеПорошенко приказал обеспечить в Мариуполе режим высокой боевой готовности

Так, для лиц из числа вынужденных переселенцев, в том числе и для жителей Мариуполя, Управление ГСЧС в городе организовывает выезд в другие регионы Украины бесплатно. По вопросам организации выезда можно обратиться по телефонам: 101 и 53-03-33. Также эвакуацию лиц из числа вынужденных переселенцев организовывает гуманитарный штаб «Поможем» при фонде Рината Ахметова, прежде всего сирот, многодетных матерей с несовершеннолетними детьми, инвалидов и тяжелых больных (онкология, диабет, гепатиты, ВИЧ, психиатрия), пенсионеров. Время выезда и направление рейса нужно уточнять за день до желаемой отправки по телефону: 0 800 509 001 (работает круглосуточно, звонки бесплатны со всех телефонов).Читайте такжеТарута о Мариуполе: Мы контролируем ситуацию, в случае необходимости предусмотрена эвакуация

В горсовете обратились к желающим выехать из города с просьбой обратить внимание, что рейсы могут быть отменены в связи с непредвиденными обстоятельствами, и что эвакуация проходит только по предварительной записи.