Батальон территориальной обороны «Черкассы» передислоцирован в зону АТО
20:43, 08 сентября 2014Политика
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14-й батальон территориальной обороны «Черкассы» Вооруженных сил Украины в конце прошлой недели был передислоцирован из Одесской области на восток в зону АТО.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель Черкасской облгосадминистрации Юрий Ткаченко.
По его словам, сейчас есть вопросы по обеспечению батальона «Черкассы» грузовиками, тяжелой техникой и вооружением. По словам председателя ОГА, сейчас все важнейшие потребности власти пытаются оперативно решить.
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