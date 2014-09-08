Батальон территориальной обороны «Черкассы» передислоцирован в зону АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель Черкасской облгосадминистрации Юрий Ткаченко.

По его словам, сейчас есть вопросы по обеспечению батальона «Черкассы» грузовиками, тяжелой техникой и вооружением. По словам председателя ОГА, сейчас все важнейшие потребности власти пытаются оперативно решить.

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