ООН готова проконтролировать выполнение соглашения о прекращении огня

Как сообщает ИТАР-ТАСС, всемирная организация готова осуществить такую миссию, если будет соответствующий запрос от сторон конфликта.

"ООН всегда готова сыграть свою роль", - сказал представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

Читайте такжеПорошенко заявил, что минское перемирие основано на его мирном плане По его словам, генсек организации Пан Ги Мун "полон решимости помочь любым возможным способом и в том виде, о котором попросят стороны".

Как сообщал УНИАН, 5 сентября президент Украины Петр Порошенко заявил, что в Минске подписан предварительный протокол к соглашению о прекращении огня.

Позже Порошенко отдал приказ начальнику Генерального штаба Вооруженных сил Украины прекратить огонь в зоне АТО сегодня, начиная с 18.00.