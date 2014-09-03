Пентагон: на границе с Украиной находится 10 тысяч российских военных

Эти цифры привел пресс-секретарь министерства обороны США контр-адмирал Джон Кирби, передает ИТАР-ТАСС.

"США продолжают отмечать значительное число российских военных на северном участке границы с Украиной. Я не могу назвать точное число, но речь идет примерно о 10 тыс. человек", - сказал он.

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По мнению Кирби, "более важным в данном случае является не численность военных, а их возможности и близость расположения к границе".

Пресс-секретарь Пентагона в очередной раз обвинил РФ в действиях, направленных на обострение напряженности внутри Украины, высказавшись за отвод российских военнослужащих от границы и прекращение Россией поддержки боевиков.