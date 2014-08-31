Военные РФ расстреляли колонну сил АТО с ранеными российскими десантниками - Филатов

Военные РФ расстреляли колонну бойцов АТО, в которой находились десятки раненых и пленных российских десантников.

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель председателя Днепропетровской облгосадминистрации Борис Филатов.

Филатов отметил, что украинские военные вели бой с настоящими кадровыми российскими военными: "дончан при выходе колонны не было вообще".

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"Русские давали слово офицера, что выпустят. Но начали стрелять. Но в не офицерском слове даже дело. А дело в том, что в нашей колонне находились десятки раненных и пленных русских десантников. Их положили тоже. Россия можешь молчать дальше...", - написал он.