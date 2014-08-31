В СНБО не исключают, что российские десантники уже находятся в Донецке

В Совете национальной безопасности и обороны Украины не исключают, что российские десантники попали на территорию Донецка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве, отвечая на вопрос журналистов, сказал спикер информационного центра СНБО Андрей Лисенко.

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”У нас есть информация, что на территорию Украины зашли штатные подразделения Вооруженных сил Российской Федерации. Поэтому нас не удивит, если в Донецке их увидят”, - отметил он.

На вопрос относительно общего количества российских военных на востоке Украины Лисенко ответил, что численность неизвестна, а к активному пересечению россиянами украинской границы фиксировалось пребывание до 45 тыс. военных РФ вблизи границы.