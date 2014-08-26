Заместитель главы АП: мы ожидаем, что в парламент придет новое поколение

Роспуск президентом Украины Петром Порошенко Верховной Рады должен стать катализатором проведения реформ в Украине благодаря существенному обновлению состава парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил заместитель главы Администрации президента Дмитрий Шимкив.

"Я надеюсь, что это будет катализатором реформ, потому что мы ожидаем новый состав парламента. Нам очень нужен парламент, который будет понимать, зачем мы реформируем страну, и не будет отстаивать личные интересы", - сказал Шимкив.

Читайте такжеПорошенко и Меркель обсудили роспуск Рады

"Мы ожидаем, что в парламент придет новое поколение", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 25 августа президент Порошенко в обращении к народу Украины заявил о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении досрочных выборов в парламент на 26 октября 2014 года.