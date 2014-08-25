Президент распустил Раду и обратился к украинцам. Текст. Видео

УНИАН публикует текст обращения.

"Дорогие соотечественники!

Я решил досрочно прекратить полномочия Верховной Рады седьмого созыва.

Выборы нового парламента назначены на 26 октября 2014 года.

Это решение я принял в строгом соответствии со статьей 90 Конституции Украины.

С учетом ожиданий подавляющего большинства граждан Украины и собственного слова, которое давал, баллотируясь на пост Президента.

Напомню, коалиция распалась 24 июля.

Новая в течение месяца, который на это отведен Основным законом, - не создана.

В таком случае Конституция дает Президенту право распускать Верховную Раду.

Этим правом я и воспользовался.

Потому что это единственно правильное и ответственное решение.

Опросы общественного мнения показывают, что 80 процентов граждан поддерживают необходимость проведения внеочередных выборов.

В конце концов, таково было и одно из главных требований Революции достоинства.

Мощный общественный запрос на перезагрузку власти является более чем очевидным.

Выборы - лучший способ люстрации.

И начинать очистку следует с высшего законодательного органа.

Нынешний состав Верховной Рады в течение полутора лет был опорой Януковича.

И большинство именно этих депутатов принимали диктаторские законы, которые унесли жизни Небесной Сотни.

За это надо нести ответственность - и уголовную, и политическую.

Немало депутатов, которые заседают или числятся в Раде - если не прямые спонсоры и пособники, то сторонники боевиков-сепаратистов.

Даже на объявление мобилизации и на требование признать ДНР и ЛНР террористическими организациями едва-едва наскребли 232 голоса.

А где остальные?

Не секрет: пятая колонна состоит из десятков якобы народных депутатов.

Только они представляют интересы явно не того народа, который их выбирал.

Разве такое можно терпеть?!

Разве так можно выиграть войну?

В целом состав Верховной Рады не соответствует политическим настроениям украинского общества. Общество настолько быстро изменилось, что депутаты не успевают за его историческим прогрессом.

От предыдущих выборов прошло всего два года.

Но кажется, будто прошли десятилетия - настолько другой стала страна.

Голосование 2012 года, когда избирали эту Раду, не было ни честным, ни демократическим, ни прозрачным.

Оно просто не соответствовало европейским стандартам.

Поэтому критически низким оказался потенциал действующей Верховной Рады. Это еще один аргумент в пользу перевыборов.

Ведь наши враги не только диверсанты, террористы и наемники, которые пришли с той стороны украинско-российской границы.

Не меньший вред, чем грады или буки, наносят коррупция, безработица, бедность.

И мы должны одержать победу на всех этих фронтах сразу.

Я рассматриваю победу на Донбассе и победу демократических реформаторских сил в Верховной Раде как взаимосвязанный процесс.

Так, внеочередные парламентские выборы - часть моего мирного плана.

Ключевой его элемент - политический диалог с Донбассом.

С кем, простите, говорить?

С незаконными вооруженными формированиями общаться можно лишь с помощью силы, пока они не сложили оружия.

А большинство тех, кого избиратели избрали на парламентских выборах двенадцатого года потеряли авторитет и влияние на людей.

Многие из них не приезжают на свои округа.

Не бывают в больницах, не занимаются переселенцами.

Не помогают отстраивать города, разрушенные террористами.

Люди их не видят, а некоторых даже и видеть не хотят!

Поэтому те, кого Донбасс изберет своими депутатами через два месяца получат мандат доверия и право представлять регион в его контактах с центральной властью.

Внеочередные выборы не означают, что с действующей Верховной Рады снимается ответственность за судьбу страны.

Депутаты будут работать до избрания нового парламента.

Главное, что им еще надо сделать - это уже в сентябре ратифицировать соглашение об ассоциации с Европейским Союзом.

Как Президент гарантирую, что выборы пройдут честно, демократично и прозрачно.

В электоральной истории страны они станут такими же образцовыми, как и нынешние выборы Президента.

Избирательный бюллетень - это мощнейшее оружие в руках граждан, чтобы защитить страну.

Ни одного шанса пятой колонне и силам реванша!

Призываю избирателей к высокой явке, а демократические политические силы - к походу на выборы единой, мощной проукраинской и проевропейской командой.

Только при таких политических условиях мы сможем изменить страну к лучшему.

Призываю всех прийти на выборы и завершить начатый в июне процесс формирования новой власти.

Слава Украине!"