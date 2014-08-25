Бойцы АТО уничтожили два "Града" и два миномета

Как сообщили в пресс-центре АТО, в результате боев украинские военные уничтожили 2 установки БМ-21 "Град", 2 миномета и большое количество противников.

"По состоянию на 19.00 24 августа: пехотинцы продолжают выполнять задачи по оказанию помощи спецподразделениям МВД по поиску, разоружению, а в случае оказания сопротивления, уничтожению незаконных бандформирований и диверсионно-разведывательных групп противника в населенных пунктах Иллирия, Малониколаевка", - говорится в сообщении.

Также, согласно информации, в течение дня из Донецка от одного из блокпостов сил АТО выдвинулась колонна танков и БМП боевиков. "При подходе к нашим позициям они были остановлены огнем военнослужащих Вооруженных Сил Украины", - рассказали в пресс-центре АТО.

Кроме того, продолжается оборона кургана Саур Могила. "В результате боев уничтожено две установки БМ-21" Град "противника, а также два миномета и значительное количество живой силы", - подчеркнули в сообщении.

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В пресс-центре АТО отметили, что значительно увеличилось количество обстрелов позиций сил АТО.

"В частности были обстреляны позиции и блокпосты вблизи населенных пунктов Новосветловка, Красная Поляна, Вергунский Разъезд, Станица Луганская, Чумаки, Марьинка, МТФ Зеркальное, Дебальцево, Нижняя Крынка, Харцызск, Петровское, Майорского, Верхнеторецкое, Вергуловка, Депрерадовка", - говорится в сообщении.

По данным пресс-центра АТО, дважды из минометов обстреляли аэродром Луганск.

"Также, сегодняшний день отметился кровавыми провокациями со стороны Российской Федерации", - подытожили а сообщении пресс-центра АТО.