Меркель похвалила разумную реакцию украинской стороны на "гуманитарное" вторжение
Состоялся разговор канцлера Германии Ангелы Меркель и президентов России Владимира Путина и Украины Петра Порошенко в связи с ситуацией вокруг российского гуманитарного конвоя в Украине.
Об этом сообщает министерство иностранных дел Германии на своей странице в Твиттере.
”Канцлер Меркель говорила с президентами Путиным и Порошенко о ситуации в отношении российского гуманитарного конвоя”, - говорится в записи.
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Меркель выразила обеспокоенность тем, что российский гуманитарный конвой въехал в Украину без разрешения, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта.
”Канцлер Меркель выразила большую обеспокоенность тем, что конвой пересек границу без согласия Украины, без сопровождения МККК и частично без предварительной проверки”, - говорится в заявлении Зайберта.
По его словам, Меркель отметила, что таким образом Россия может еще больше обострить обстановку в регионе.
Меркель в разговоре с Порошенко похвалила умную реакцию украинской стороны.