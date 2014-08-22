На сайт МИДа Украины началась DDoS-атака

Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин в "Твиттере". "Непрошеные гости из РФ не только в машинах, но и за компьютерами. Идет DDoS-атака на наш сайт http://mfa.gov.ua Следите за нашими ФБ и Твит", - написал министр.

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Непрохані гості з РФ не лише у машинах, але і за комп'ютерами. Йде DDoS-атака на наш сайт http://t.co/bvE4f8jPnQ Стежте за нашими ФБ і Твіт — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 22 августа 2014

Как сообщал УНИАН, МИД России сегодня, 22 августа, объявил, что Россия приняла решение отправить российский гуманитарный конвой в Луганск. После этого глава СБУ Валентин Наливайченко заявил, что Украина расценивает этот шаг как прямое военное вторжение на свою территорию.