ЕС поддержал Киев, согласившись на переговоры в Минске - Елисеев

Об этом дипломат заявил во вторник вечером в письменном комментарии, пишет Украинская правда.

"В Минске Украина и ЕС будут прилагать усилия, чтобы доказать партнерам по Таможенному союзу, что европейский выбор Украины не несет экономических угроз для них", - пояснил Елисеев цель встречи.

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"Это решение свидетельствует, что Европейский Союз остается надежным союзником Украины и чувствует свою ответственность за защиту суверенного европейского выбора нашего государства, - считает Елисеев. - Надеюсь, что это мероприятие сможет заложить основу для лучшего понимания всеми сторонами взаимовыгодных возможностей для прагматичного сотрудничества и наращивания торговли в условиях ассоциации".

Как сообщал УНИАН, президенты России и Украины, Беларуси, Казахстана на следующей неделе встретятся в Минске. Также во встрече примет участие делегация Евросоюза.