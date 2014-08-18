Тымчук: Ход АТО изменился не в лучшую для украинской армии сторону

Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

Тымчук отметил, что в последние дни боевики резко усилили контратаки сразу по многим направлениям.

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"Боевики резко усилили контратаки сразу по многим направлениям. Из района н.п.Снежное их группы с боями пошли на Степановку и Мариновку, идут постоянные атаки наших позиций в районе Саур-Могилы. Идут ожесточенные бои за н.п. Ясиноватая, Макеевка, Горловка и др. А Кремль в это время перебрасывает к границе все новые "Грады", - написал он.