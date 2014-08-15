BBC: Президенты стран Таможенного союза пригласили Порошенко в Минск - Луценко
Предмет разговора пока остается неизвестным.
Президенты стран Таможенного союза приглашают президента Украины Петра Порошенко на переговоры в Минск.
Администрация президента в настоящее время выясняет повестку дня таких переговоров, сказал советник президента Юрий Луценко, сообщает BBC Украина.
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"Нам не сообщили, о чем хотят говорить главы государств. Хотя полезные разговоры – это лучше, чем война, нужно все же понимать, что будет происходить в Минске. Сейчас мы выясняем предмет разговора, и думаю, что это абсолютно правильно для серьезной государственной поездки", – заявил Луценко в эфире «5 канала».
Недавно в Минске проходила встреча трехсторонней контактной группы, которая обсуждала ситуацию на Донбассе и расследование крушения «Боинга».
В Таможенный союз входит Россия, Беларусь и Казахстан.