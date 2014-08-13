Bloomberg: Проблемы в Таможенном союзе Путина

В своей статье, которая называется «Проблемы в Таможенном союзе Путина», опубликованной на сайте Bloomberg.com, Леонид Бершидский пишет о том, что эмбарго на ввоз пищевой продукции со стран Запада, которое ввел президент России Владимир Путин, в конечном счете, является просто символичным шагом: оно не будет работать на практике, поскольку будет создавать помехи для любимого проекта Путина – Евразийского экономического союза.

Прежде чем он был избран на третий срок в 2012 г., Путин сказал, что одним из приоритетов для него будет создание сильного экономического союза постсоветских государств и других стран, которые пожелают присоединиться. В тот год, когда Путин вернулся в Кремль, Казахстан и Беларусь приняли соглашение о единой таможенной границе с Россией. Не хватало только Украины, одной из четырех республик, лидеры которых в 1991 г. договорились о распаде Советского Союза.

В прошлом году Путин использовал все свое влияние, чтобы заставить бывшего президента Украины Виктора Януковича отказаться от торгового соглашения и Договора об ассоциации с Европейским союзом, правила которого несовместимы с правилами Евразийского Союза. Янукович сдался, в результате чего начались акции протеста, которые привели к его свержению. Его преемник Петр Порошенко подписал договор с ЕС, нанеся серьезный удар по планам Путина.

Но Путин не сдается. Восстановление хотя бы меньшей и более узкой версии Советского Союза остается одной из центральных задач для него. Он хочет, чтобы это стало частью его наследия. Армения, которую Москва отговорила от ассоциации с ЕС, и Кыргызстан должны присоединиться к Евразийскому союзу в этом году. С 2015 г. государства-члены будут приводить в соответствие свои налоговые системы.

Другие члены Путинского союза, однако, не заинтересованы во введении запрета на импорт продовольствия или в соблюдении его. Беларуси и Казахстану не за что принимать ответные меры: Запад ввел санкции только против России. «Это вопрос, который мы решаем внутри страны», – заявил вчера президент Белоруссии Александр Лукашенко. «Если нам нужны польские яблоки, мы покупаем их, но только для нашего внутреннего рынка, а не для России». Пресс-служба президента Казахстана Нурсултана Назарбаева после его телефонного разговора с Путиным объяснила, что эмбарго – это «односторонняя мера России, которая не касается» других членов Евразийского Союза.

Поскольку у этих стран нет таможенной границы с Россией, сложно проследить за тем, как запрещенные импортные товары – такие как французские и итальянские сыры, немецкая колбаса или испанские апельсины – будут попадать на их рынки. Если импортеры будут направлять товар, приобретенный для российского рынка, в Беларусь, трудно будет найти способ, чтобы не дать российским компаниям покупать там товар. Кроме того, Москва запретила только импорт этих товаров, но не их продажу в магазинах. Лидеры стран союза, вероятно, будут пытаться остановить транзит запрещенных товаров – Лукашенко, видимо, обещал именно это. Но в таком случае у чиновников просто появится возможность обогатиться – они могут закрывать глаза на контрабандные поставках или же дать согласие на то, чтобы на импортных товарах меняли ярлыки, так как будто эти товары местного производства. Белорусские устрицы или казахские клементины, кто хочет?

Таким образом, богатые россияне, вероятно, не лишаться возможности покупать деликатесы, к которым они уже так привыкли. Что касается россиян, которые победнее, именно по ним российские санкции ударят больше всего, так как магазины розничной торговли и рестораны поднимают цены из-за уменьшения объема поставок. Наибольшую выгоду получат белорусские производители молочной продукции и других продуктов питания. «Это как Клондайк для нас», – радовался недавно заместитель министра сельского хозяйства Леонид Маринич.

Конфликт между эмбарго Путина и экономической открытостью Евразийского союза, о которой так много говорилось, свидетельствует о том, что у Путина нет последовательной стратегии в условиях нынешнего кризиса. Все, что он может делать, это продолжать объединять россиян в патриотическом исступлении, делая шаги, которые в долгосрочной перспективе абсолютно бессмысленны в политическом и экономическом плане. Как и Путин, западные лидеры абсолютно не имеют понятия о том, чего на самом деле они могут добиться с помощью своих санкций.