За сутки в зоне АТО погибли 9 военных, 18 - получили ранения

За сутки в зоне АТО погибли 9 военнослужащих, 18 - получили ранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

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По его словам, за прошлые сутки погибли 9 украинских военнослужащих, 18 - получили ранения.