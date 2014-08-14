За сутки в зоне АТО погибли 9 военных, 18 - получили ранения
13:04, 14 августа 2014Политика
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Украинские военнослужащие продолжают бороться с террористами в восточных регионах.
REUTERS
За сутки в зоне АТО погибли 9 военнослужащих, 18 - получили ранения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
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По его словам, за прошлые сутки погибли 9 украинских военнослужащих, 18 - получили ранения.
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