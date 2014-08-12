Forbes: Был ли самолет «Аэрофлота» настоящей целью российской ракеты? Кто «наверху»?

В аналитической статье под названием «Был ли самолет «Аэрофлота» настоящей целью российской ракеты? Кто «наверху»?», опубликованной на сайте Forbes.com, Пол Родерик Грегори пишет, что только писатель художественной литературы, у которого очень хорошо развита фантазия, мог бы придумать сюжет, в котором глава государства сознательно взрывает самолет с гражданами его же страны, чтобы достичь своих политических целей. Но именно в этом украинские власти обвинили Владимира Путина. Хотелось бы сразу опровергнуть подобное обвинение, но действия Путина заставляют всерьез задуматься о том, что такое на самом деле возможно.

Украинское правительство представило доказательства того, что обученные в России специалисты, которые управляли ракетно-зенитным комплексом в восточной Украине, намеривались сбить самолет «Аэрофлота», летевший рейсом А320 на Кипр 17 июля, а потом возложить вину за трагедию на Украину. Вместо этого они сбили малайзийский Боинг 777. В момент взрыва оба этих самолета пролетали над территорией восточной Украины, но российский самолет летел на 600 м. выше, чем малазийский. Международные следователи из Голландии, Австралии и Малайзии должны установить действительно ли данные СБУ указывают на то, что российские власти готовили леденящий кровь сценарий, согласно которому они готовы были пожертвовать 180 собственными гражданами, чтобы создать идеальный предлог для вторжения. Украинская разведка сообщила, что российские войска готовились пересечь границу на следующий день после крушения. В таком случае американским и европейским лидерам, неспособным оправдать жестокое убийство невинных российских семей, летевших отдохнуть на море, совершенное украинцами, пришлось бы молча наблюдать за происходящим.

Я не могу сказать наверняка, действительно ли российские власти планировали сбить самолет «Аэрофлота» или нет. Я, как и большинство других, надеюсь, что это не так. Но если это все-таки окажется правдой, это значит, что мы живем в очень опасном мире, в котором глава государства, которого не сдерживают никакие нормы морали, не остановится ни перед чем, чтобы достичь своих целей. Если это правда, то получается, что Владимир Путин, бессменный лидер богатого на энергоресурсы ядерного государства, готов пожертвовать 180 невинными российскими мужчинами, женщинами и детьми, чтобы продвигать свои собственные политические цели. Заказать такой сценарий мог только Путин. Ни одна операция ФСБ-ГРУ такого масштаба не могла быть осуществлена без контроля путинской вертикали власти.

Авторы-аналитики, включая меня, долго сомневались, стоит ли писать о том, что на одном из российских сайтов с насмешкой назвали «выдающимся заявлением сумасшедших, которые захватили психушку». Никто не хочет, чтобы их приравнивали к конспирологам, особенно когда речь идет о вопросе международного значения.

Еще больше усложняет дело то, что версия о намерении сбить самолет «Аэрофлота» полностью противоречит общепринятой версии (за пределами России) о том, что те, кто управляли ПЗРК «Бук» недалеко от города Снежное сбили малайзийский самолет, приняв его за украинский транспортный самолет. Мы знаем все, что нам нужно знать. Интернет-сыщик даже проследил час за часом передвижение обвиняемого «Бука» в день крушения, использовав открытые источники. Нет никаких сомнений в том, что ракета, с помощью которой был сбит малайзийский самолет, была выпущена из этого «Бука» с того места и в то время, когда самолет упал.

Телефонный разговор, который состоялся сразу после крушения самолета, был первым доказательством в пользу первой версии: лидеры террористов удалили интернет-сообщения, опубликованные почти сразу же после крушения, в которых они поздравляли себя с этим событием, после того как они увидели обломки гражданского лайнера «с морем трупов». Они немедленно проинформировали своих руководителей из российской военной разведки. Путин выслушал их отчет на сцене через час. Несмотря на то, что пропагандистская машина Путина начала сразу же выдавать различные теории заговора, сам Путин никогда не отрицал версии о том, что самолет был сбит по ошибке, хотя его государственные телеканалы и дипломаты продолжают обвинять таинственные украинские истребители, которые якобы преследовали малайзийский самолет.

Умышленно или нет был сбит малайзийский самолет, но в любом случае эта трагедия изменила ход событий. Вид места крушения, обломки самолета на полях, угрожающие террористы в масках, разбросанные части тел (не для слабонервных), кражи личных вещей погибших и отказ в доступе к месту крушения для следователей настроили Европу и Соединенные Штаты против России. Запад стал еще более решительным в своих действиях после того как Путин в ответ содействовал эскалации насилия. Быстро было принято решение о реальных санкциях, и, скорее всего, военная помощь для Украины также последует. (Канадский транспортный самолет, который российское телевиденье назвало «самолетом НАТО», приземлился в Харькове 9 августа, чтобы доставить военную помощь).

Сбитие малайзийского самолета, даже по ошибке, трагичным образом дало Украине то, в чем она больше всего нуждалась. Наконец, европейские лидеры обратили внимание; они согласились с тем, что это чудовищное преступление выше деловых интересов; и они поняли (особенно возмущена была Ангела Меркель), что Путину нельзя доверять. Даже когда они парадоксальным образом обратились к Путину, чтобы он отозвал своих наемников, он продолжал поставлять оружие и боевиков в восточную Украину.

Таким образом, Украина не выиграет и не проиграет, выдвигая обвинения в том, что расстрел пассажирского самолета был преднамеренным, но российские силы сбили не тот самолет. Украина рискует своим ​​авторитетом. Может оказаться, что она попала в ловушку российских спецслужб. Но даже если обвинения Украины окажутся правдой, мировое сообщество может не захотеть слышать эту правду, потому что она настолько ужасная. Если Путин готов намеренно сбить самолет с невинными российскими семьями, которые летят отдыхать на Кипр, будет ли он долго думать над тем, стоит ли использовать тактическое ядерное оружие, столкнувшись с силами НАТО над странами Балтии или над Польшей?

А теперь давайте подумаем, насколько этот сценарий с самолетом «Аэрофлота» мог быть выгоден Путину: он мог вторгнуться в восточную Украину абсолютно оправданно, прикрывшись своим негодованием, а Европа и Америка отошли бы покорно в сторону. Его пропагандистская машина могла бы убедить российский народ и большую часть мира в том, что украинские нацисты, которые хотят устроить геноцид, убили ненавистных россиян, летевших в самолете «Аэрофлота». Его войска оцепили бы место падения самолета, а его «следователи» контролировали бы ситуацию, в то время как по телевиденью по всему миру ежечасно показывали скорбящие семьи погибших. Путин прочно закрепился бы в восточной Украине и продолжил бы слияние Новороссии с новой Российской империей. Экстремистское государство Украина лишилось бы своих союзников, которые чувствовали бы отвращение из-за того, что, как бы они думали, сделала Украина.

Чего еще желать Путину, когда риск того, что правда может открыться, минимальный. Как мог опытный диверсант КГБ отказаться от такой возможности? В конце концов, цель оправдывает средства.

Официальной реакцией руководства России на обвинения украинских властей было игнорирование этих заявлений, так как, по мнению россиян, это обвинение настолько нелепое, что даже не заслуживает ответа. Но сообщники Кремля, такие как организация с метким названием Humanrightsinvestigations.org (расследования нарушений прав человека), начали придираться. Они жалуются на то, что «европейские политические лидеры закрывают глаза на безумную и истеричную русофобию, которая заразила Украину и может поглотить континент». Конечно, здравомыслящие люди не будут тратить свое время на такую ​​ерунду, подразумевают они. Забавно, что соратники Путина сейчас используют записи перехваченных украинскими спецслужбами телефонных разговоров, подлинность которых они ранее отрицали, чтобы доказать, что повстанцы думали, что они сбили украинский военный самолет. Они могли бы даже признаться в этом, поскольку сбить пассажирский самолет по ошибке гораздо лучше, чем сделать это намеренно.

Эти записи, однако, говорят о важном моменте: российские командиры Луганска и Донецка были застигнуты врасплох крушением малазийского самолета. Сначала они думали, что они сбили украинский военный самолет. Они очень удивились, узнав, что это был гражданский лайнер, как выяснилось позже, Малазийских авиалиний. Не является ли это доказательством того, что версия «сбит по ошибке» была правдивой?

Два командира повстанцев, участвующих в этих переговорах – полковник Игорь Стрелков (настоящее имя Гиркин) и полковник Игорь Безлер – стали знаменитыми в России, но за её пределами они пользуются дурной славой. Они появляются на многочисленных видеозаписях, жалуются на ничтожную помощь Москвы, хвастаются своими подвигами, и, по большому счету, создают неприятности не только для самих себя, но и для Кремля. На записи недавно перехваченного разговора, офицеры российских спецслужб, как ни в чем не бывало, обсуждают убийство, совершенное «уполномоченным» человеком, по-видимому, из людей Стрелкова-Гиркина. На месте российских властей я бы не доверял Стрелкову и его приятелям конфиденциальную информацию. Если бы им было хоть что-то известно о сценарии с самолетом «Аэрофлота», я бы быстро избавился от них. На самом деле, во время других перехваченных звонков были названы имена нескольких лидеров террористов для того, чтобы российские спецслужбы их убрали.

Перехваченный разговор между Безлером и «Наемником», который довольно редко прокручивали, но который состоялся за две минуты до крушения, свидетельствует о том, что запуск ракеты был одобрен кем-то из высшего руководства. Цитаты из короткого перехваченного разговора:

Наемник: Николаевич!

Безлер: Да, Наемник.

Наемник: «птичка» полетела к вам.

Безлер: «птичка» приближается? Она одна?

Наемник: Одна.

Безлер: разведчик или большая?

Наемник: Не видно за тучами. Высоко сильно…

Безлер: Объявите наверх.

Этот краткий разговор свидетельствует о том, что команда «огонь» поступила сверху! Мы не знаем всей командной цепочки, но, возможно, это является одним из доказательств новой украинской версии. Все, что знали Стрелков-Гиркин и Безлер, это то, что кто-то «наверху» должен был принять решение. Кто «наверху»?

В истории воин было много операций «под чужим флагом», которые должны были стать предлогом для начала войны против слабых противников. Во время Гитлеровской «операции Гиммлер» тело одного мертвого поляка подбросили на территорию немецкой радиостанции, чтобы создать впечатление, что на нее напали польские войска. (У Гиммлера было еще несколько узников концлагерей на случай, если бы ему понадобилось больше трупов). Но было мало таких операций, которые требовали бы принести в жертву большое количество невинных людей, особенно граждан своей страны. Путинская Россия может быть исключением.

В 1999 году в результате взрывов жилых домов в трех городах России, в том числе в Москве, погибли 293 человек. Четвертый взрыв был сорван в Рязани, когда жители одного из домов поймали сотрудников ФСБ в подвале с бомбой, которую они якобы использовали в «учебных целях». Во взрывах обвинили чеченских террористов. Джон Данлоп, известный ученый, который занимается вопросами России, проанализировал доказательства в своей книге «Взрывы в Москве в сентябре 1999 года: расследование терактов на заре правления Владимира Путина». Данлоп сделал вывод, что взрывы домов были совместной работой ельцинского режима и оперативников ФСБ Путина, целью которой было подготовить россиян к разрушительной Второй чеченской войне. Путин с легкостью выиграл выборы в 2000 г. на волне анти-чеченского национализма, после чего он разбомбил Чечню, превратив её в развалины.

Несмотря на доказательства причастности ФСБ к взрывам жилых домов, расследование никогда не проводилось. Мы никогда не узнаем правду. Те, кто изучали этот вопрос, журналистка Анна Политковская и бывший агент ФСБ Александр Литвиненко, были убиты. Если одна такая операция «под ложным флагом» привела Путина к власти, и ему это абсолютно ничего не стоило, почему же ему было не попробовать еще раз с самолетом «Аэрофлота» ради создания Новой России?

Лидеры стран «цивилизованного мира» признают, что в мире существует зло, о чем свидетельствует случаи обезглавливания в Исламском государстве Ирака и Леванта, сжигания христиан на костре мусульманскими радикалами, похищения христианских девочек в Африке, и убийства девочек в Афганистане за посещение школы. Мы признаем, что Гитлер и Сталин были воплощением зла, хотя у Сталина по-прежнему есть почитатели. Но нам хотелось бы думать, что современные главы государств, руководствуясь принципами «реальной политики» и рационального расчета, не будут выходить за рамки определенных моральных норм. Они не убивают своих граждан, чтобы продвигать свои политические цели. Они не могут откровенно лгать другим главам государств. Они не утверждают, что у них нет никаких войск в Крыму, или, что Красный Крест пригласил их на враждебную территорию в качестве миротворцев. Они не отрицают, что поставляют оружие террористам, когда спутниковые снимки говорят обратное.

Владимира Путина многие называют величайшим шахматистом международной политики. Шуточные мультфильмы показывают его превосходство над несчастным Бараком Обамой. Его поклонники называют его ходы стратегическими, так как он всегда действует неожиданно. Конечно же, такой умелый тактик не стал бы бомбить своих сограждан, когда они мирно спали в своих квартирах, или наслаждались полетом в теплые края. Только человек, который является воплощением зла, может делать такие вещи, но не г-н Путин.

Проницательный эксперт, который наблюдает за действиями Путина, Александр Мотыль, осмеливается задать вопрос, который другие избегают: «Путин – воплощение зла? Ответ Мотыля: «Его действия, безусловно, да, если злом мы называем поведение, которое умышленно, сознательно и намеренно разрушает человеческую жизнь. Возможно, мы можем назвать его действия неоспоримым злом, а самого Путина «достаточно жестоким». Достаточно для чего? Достаточно жестоким для того, чтобы быть осужденным людьми доброй воли».

Мотыль советует открыто осуждать поведение Путина, потому что «молчание предполагает одобрение», избегать социальных взаимодействий, которые «создают впечатление того, что (мы) считаем его поведение социально приемлемым», к примеру, панибратство Ангелы Меркель на чемпионате мира по футболу, и избегать «любой формы поддержки военной машины Путина или репрессивного аппарата, что является моральным эквивалентом поставки колючей проволоки и пуль в Освенцим». Я бы хотел добавить еще два условия: нужно называть российских наемников в восточной Украине «российскими террористами», и перестать делать вид, что есть какое-то разделение между внешними силами «сепаратистов» и российскими войсками.

Наклонности Путина к жестокости не остались незамеченными, но это только вершина айсберга. Канцлер Германии Ангела Меркель однажды сказала, что Путин «потерял связь с реальностью» после того, как он дал очень странное объяснение своих действий в Крыму. Меркель, как сообщалось, перестала вести телефонные переговоры с Путиным после того как он откровенно лгал ей несколько раз. Мировые лидеры не могут лгать друг другу, сказала она с раздражением. Джон Керри, госсекретарь США, упрекнул Путина: «Невозможно в XXI веке вести себя таким же образом, как в XIX веке, вторгаясь в другую страну под абсолютно выдуманным предлогом».

Но не один мировой лидер не может сделать шаг вперед и заявить, что «жестокий» Путин стал причиной тысяч ненужных смертей и растраты миллиардов долларов, разжигая несуществующую гражданскую войну в регионе, где не было зарегистрировано ни одного случая этнического насилия.

Если бы не Путин, жертвы крушения малазийского самолета могли бы быть живы сегодня. В Донбассе не было бы «гражданской войны». Новое украинское правительство, в котором, кстати, нет неонацистов и экстремистов, имело бы шанс присоединиться к цивилизованному европейскому миру вместе с восточными регионами Украины, которые сейчас находятся в упадке.

Сейчас этого не произойдет, и, возможно, это никогда не случится. Нам не нужно, чтобы Путин, взрывал своих граждан в небе, если это действительно то, что он планировал, чтобы объявить его лихим.

Посмотрим, хватит ли мужества у международной группы экспертов, которая занимается расследованием крушения малазийского самолета, всерьез изучить доказательства украинских спецслужб, которые утверждают, что российские власти намеревались сбить один из своих самолетов. Пусть все будет, как должно быть. Я понятия не имею, каким может быть исход.