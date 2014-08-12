Бойцы "Киев-1" задержали под Радой вооруженного диверсанта - Княжицкий
19:47, 12 августа 2014Политика
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Силовики из батальона "Киев-1" задержали под Верховной Радой вооруженного диверсанта.
Акция под ВР / Фото УНИАН
Как сообщает ТСН, об этом сообщил в своем Facebook народный депутат от фракции «Батькивщина» Николай Княжицкий.
«Только что у Верховной Рады задержали диверсанта. Имел взрывной пакет, пистолет, петарды. Уроженец Донецкой области. Задержали бойцы спецподразделения МВД "Киев-1", - написал Княжицкий.
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Как сообщал УНИАН, сегодня возле здания Верховной Рады проходила акция протеста. Правопорядок во время акции обеспечивали спецназовцы МВД и бойцы батальона “Киев-1”
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