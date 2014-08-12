Ситуация под Радой спокойная, но охрана парламента готовится к возможному штурму
16:12, 12 августа 2014Политика
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Охрана Верховной Рады приготовилась к возможному штурму.
Охрана Верховной Рады приготовилась к возможному штурму / Виталий Уманец
Как передает корреспондент УНИАН, митингующих на улице собралось около 200 человек.
На первом этаже здания парламента охранники размотали пожарный рукав для того, чтобы в случае штурма поливать митингующих водой.Читайте такжеАвтомайдан привез к Раде шины и требует принять законопроекты о люстрации и выборах
Ситуация под парламентом спокойная, участники акции, среди них активисты Автомайдана, ожидают принятия закона о люстрации.
Здание ВР плотно окружено спецназовцами МВД и бойцами батальона “Киев-1”. Визуально правоохранителей даже больше, чем митингующих.
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