Ситуация под Радой спокойная, но охрана парламента готовится к возможному штурму

Как передает корреспондент УНИАН, митингующих на улице собралось около 200 человек.

На первом этаже здания парламента охранники размотали пожарный рукав для того, чтобы в случае штурма поливать митингующих водой.Читайте такжеАвтомайдан привез к Раде шины и требует принять законопроекты о люстрации и выборах

Ситуация под парламентом спокойная, участники акции, среди них активисты Автомайдана, ожидают принятия закона о люстрации.

Здание ВР плотно окружено спецназовцами МВД и бойцами батальона “Киев-1”. Визуально правоохранителей даже больше, чем митингующих.