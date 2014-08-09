Луганск уже неделю без света, связи и воды
11:21, 09 августа 2014Политика
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В Луганске ситуация не изменилась и остается критической уже седьмой день.
Луганск остается без воды уже седьмой день / Facebook Romas Vitaly
По состоянию на утро 9 августа в Луганске ситуация не изменилась и остается критической – седьмой день город без света, воды, не работает мобильная и стационарная связь.
Как сообщила УНИАН пресс-служба горсовета, на территории областного центра продолжались вооруженные противостояния и обстрелы районов.
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Большинство магазинов закрыты, работают только несколько аптек. Несмотря на отсутствие энергоснабжения, в Луганске продолжают выпекать хлеб. Запасы топлива исчерпаны, новых поставок нет.
Также не работают банки, не выплачиваются пенсии, зарплаты.
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