ГПУ: Экс-руководство Минобороны закупило 17 тыс. некачественных бронежилетов

Как сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Генпрокуратуры, в результате проверки оказалось, что бывшими высокопоставленными чиновниками оборонного ведомства в период с 21.03.2014 по 30.05.2014 года организована и осуществлена закупка облегченных бронежилетов в количестве 17 080 единиц на сумму свыше 71 млн грн.

Согласно заключению Центрального научно-исследовательского института вооружения и военной техники Вооруженных Сил Украины указанные средства индивидуальной защиты признаны такими, что не соответствуют тактико-техническим требованиям к бронежилетам.

Более того, при принятии изготовленных бронежилетов заявленного 4-го класса защиты, они на соответствие действующим национальным стандартам защиты человека от поражения огнестрельным, холодным оружием и осколками ручной гранаты должным образом не проверялись.

В результате несоответствия средств индивидуальной защиты указанным характеристикам с 31.05.2014 по 01.08.2014 года минимум 67 военнослужащих Вооруженных Сил, не имея полноценной защиты, получили ранения шеи и участка паха, в том числе смертельные, отмечают в ГПУ.

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По данным фактам в ЕРДР внесены сведения о наличии в действиях должностных лиц Министерства обороны признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 425 УК Украины (халатное отношение к военной службе).

Также внесены сведения относительно наличия в действиях должностных лиц отдела испытаний государственного научно-исследовательского института Министерства внутренних дел, которые непосредственно составили заключение на соответствие изготовленных бронежилетов существующим стандартам, признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 367 (служебная халатность).