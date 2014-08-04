Нацгвардия задержала бандитов, подозреваемых в содействии «ДНР»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил представитель Информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

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По его словам, задержанные - местные жители, которые ранее уже были осуждены. Сейчас они дают показания уполномоченным органам. Один из задержанных - командир бандформирования «Щит».