Батальон "Кривбасс" уничтожил террориста-смертника

Об этом на своей странице в Facebook сообщил командир 40-го батальона Николай Колесник.

Комбат рассказал, что автомобиль на скорости свыше 100 км/ч пытался врезаться в блокпост.

"Прицельным огнем бойцов батальона "Кривбасс" водитель был уничтожен, а машина сделала просеку в лесопосадке и остановилась в поле. Место происшествия было оцеплено до прибытия саперов и следственной группы", - отметил Колесник.

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"Также в автомобиле был найден пропуск ДНР, выписанный 28 июля самозванными "председателем правительства" Александром Бородаем и "министром обороны" Игорем Стрелковым, а также таблички с надписями "Дети", "Груз 200", - добавил военный.

Он предположил, что основной задачей смертника была попытка создать условия для прорыва окруженных групп боевиков ДНР из Донецка после уничтожения блокпоста.

"Страшно подумать, что произошло бы в случае, если "адская машина" была бы приведена в действие: на блокпостах одновременно досматриваются более 100 машин. Машинам с детьми оказывается максимальное содействие, чтобы они могли быстрее покинуть опасную зону", - уточнил Колесник.